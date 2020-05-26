Испытания вакцины начнутся через месяц, регионы постепенно снимают ограничения, однако новый пик заболеваемости может наступить в любой момент - последние новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

В России с момента вспышки коронавируса выявили 353427 зараженных. Однако пандемия постепенно отступает: 118798 человек в нашей стране выздоровели, регионы продолжают ослаблять карантинные меры, а ученые работают над вакциной от COVID-19.

Несмотря на положительную динамику, коронавирус продолжает уносить жизни россиян. Так, в Москве умерли еще 76 пациентов, передает оперштаб.

Чтобы снизить распространение болезни, во многих городах России действует масочный режим. В столице карантин продлится до 31 мая, а вот некоторые регионы режим самоизоляции начали смягчать.

К первому этапу снятия ограничений приступает Приморский край, заявил губернатор Олег Кожемяко. Работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские, сообщает РИА "Новости". Мастерские, автомойки и ряд других предприятий открылись в Краснодаре, передает "Мир24". Режим самоизоляции в городе продлен до 6 июня.

В России начало клинических испытаний вакцины от коронавируса начнется в конце июня. Гендиректор центра вирусологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал "Известиям", что сейчас ученые разрабатывают шесть видов препарата.

Однако ВОЗ предупредила, что в любой момент может наступить второй пик заражения коронавирусом. Сейчас мы находимся в середине первой волны, пишет телеканал "360".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление о смягчение режима самоизоляции в столице.