Окончательное решение еще не принято

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны может подарить россиянам дополнительный выходной в июне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 27 мая.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад на Красной площади, отмененный 9 мая из-за эпидемии коронавируса, пройдет 24 июня – в годовщину первого Парада Победы 1945 года. В 2020 г. эта дата выпадает на среду, и многих интересует, будет этот день рабочим или выходным

"Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет (объявлен выходным – прим. ред.), да", - сказал Песков.

Он подтвердил, что приглашения лидерам стран СНГ на парад Кремль обновит, передает РИА "Новости". Получит ли в этот раз приглашение глава Украины Владимир Зеленский, не известно.

"Пока сказать не могу", – ответил Песков. При этом некоторые зарубежные лидеры уже сообщили, что обязательно приедут в Москву на праздник.

Что касается новой даты проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, то этот вопрос в Кремле пока не поднимался. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Накануне сообщалось, что голосование могут назначить в первых числах июля. Оно не состоялось 22 апреля из-за пандемии COVID-19.