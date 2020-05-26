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Голосование по Конституции может пройти в июле

Власти России выбирают между двумя датами

Голосование по новой версии Конституции может состояться 1 или 8 июля. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", власти рассматривали идею провести голосование 24 июня, когда пройдет Парад Победы. Однако, по его словам, такое развитие сценария маловероятно.

Изначально мероприятие должно было пройти 22 апреля, но его отменили из-за эпидемии коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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