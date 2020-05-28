Минобороны показало тренировки пилотов Су-25

Минобороны опубликовало видео подготовки летчиков-штурмовиков Южного военного округа (ЮВО) к авиационной части парада, который состоится 24 июня. Ранее дату утвердил президент России Владимир Путин.

Сообщается, что на территории ЮВО парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Это означает, что в некоторых городах летчики примут участие в параде уже во второй раз.

Дата 24 июня была выбрана потому, что именно в этот день в 1945 г. на Красной площади состоялся самый первый и главный Парад Победы.