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Летчики-штурмовики готовятся к новому авиапараду

Минобороны показало тренировки пилотов Су-25

Минобороны опубликовало видео подготовки летчиков-штурмовиков Южного военного округа (ЮВО) к авиационной части парада, который состоится 24 июня. Ранее дату утвердил президент России Владимир Путин.


Сообщается, что на территории ЮВО парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Это означает, что в некоторых городах летчики примут участие в параде уже во второй раз.

Дата 24 июня была выбрана потому, что именно в этот день в 1945 г. на Красной площади состоялся самый первый и главный Парад Победы.

Александр ИЛЬИН

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