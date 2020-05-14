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Врачи заговорили о спаде заболеваемости COVID-19 в России

продолжениеМедики обнаружили необычный симптом коронавируса
Снижение количества заболевших может сигнализировать о спаде пандемии

Медики заявляют, что эпидемия коронавируса может идти на убыль. Об этом говорит снижение количества зараженных. С таким заявлением выступил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что о резком спаде заболеваемости говорить пока рано. Однако можно сказать, что ситуация стабилизировалась. Уже две недели подряд в России прирост числа зараженных держится в пределах 9 – 11 тысяч в сутки.

В такой ситуации можно говорить о том, что пандемия отступает. Врач отметил, что на данных момент уровень заболеваемости в стране все равно высокий, поэтому следует продолжать соблюдать все необходимые меры предосторожности, уточняет URA.RU.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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