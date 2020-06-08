Гражданам РФ дали возможность освоить отечественные курорты

Туристический сезон в России можно открывать. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 8 июня. По его мнению, туризм сильно пострадал от эпидемии коронавируса, но у него и самый сильный потенциал, поэтому его восстановлению должно уделяться много внимания.

"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, – отметил премьер. – Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам".



На первом этапе предполагается разрешить поездки граждан из региона в регион, в том числе на морское побережье. С 1 июля планируется запустить традиционные туристические маршруты, например, по Золотому кольцу.

Примерно к этому же времени Ростуризм совместно с туроператорами и перевозчиками должен подготовить и запустить новые маршруты в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал, Горный Алтай. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в эти регионы планируется впервые пустить чартеры. Это существенно снизит стоимость проезда и тура в целом. Поездка на Байкал, например, подешевеет до 45 тыс. рублей.

Кроме того, в ближайшие недели должны открыться отели и пансионаты везде, где позволит эпидемиологическая ситуация. Сейчас гостиницы готовы к приему постояльцев в 25 регионах страны, передает телеканал "360". Еще 40 регионов ждут разрешения на запуск гостиничного бизнеса.

Что касается возобновления полетов за рубеж, то свое мнение должны сначала высказать Росавиация и Роспотребнадзор. В соответствии с их рекомендациями глава правительства объявит о начале авиасообщения с другими странами.

Ожидается, что доклад о возможности открыть авиаграницы поступит Мишустину уже 8 июня, а на подготовку планов по местному туризму ведомствам дали время до 15 июня, пишет "ФедералПресс".

Ранее несколько стран уже сообщили о готовности принять на своих курортах туристов из России.