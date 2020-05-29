Дело рассматривается в Верховном суде республики

Более 1 млрд руб. компенсации требуют с украинского бизнесмена, одного из организаторов блэкаута в Крыму Ленура Ислямова. Первое заседание по этому дело прошло в Верховном суде Крыма.

Ислямова судят заочно. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – за организацию незаконного вооруженного формирования, диверсию и пропаганду экстремизма. Именно Ислямов предводительствовал группой радикалов, которые сначала заблокировали дороги в Херсонской области, не пропуская транспорт с продовольствием, а затем в ноябре 2015 г. подорвали четыре опоры ЛЭП, по которым в Крым шла электроэнергия с Украины, пишет сайт "Комсомольская правда".

В результате несколько месяцев, пока не был построен энергомост из Краснодарского края, 2,5 миллиона крымчан жили без света, подачу электроэнергии на полуострове включали по графику. Пострадавшими признаны девять юридических лиц. Компания "Крымэнерго" уже посчитала ущерб – более 1 млрд рублей. Она потребовала взыскать эту сумму с организатора блэкаута.

Адвокат обвиняемого Алексей Ладин считает сумму необоснованной: "Крымэнерго" должно было закупить электроэнергию, а потом продать потребителям", – говорит он, отмечая, что раз не было поставок, то и потери могли быть лишь потенциальными. Кроме того, адвокат настаивает, что причастность Ислямова к диверсии на ЛЭП не доказана, пишет "Интерфакс".

Сам Ислямов находится в Киеве, где активно комментирует СМИ предъявленные ему обвинения. В интервью порталу "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") он признал, что вместе "с неравнодушными гражданами Украины" блокировал дороги в Крым и не пускал ремонтные бригады к ЛЭП. Но виновным себя не считает, да и сам судебный процесс, по его мнению, профанация, поскольку международное сообщество продолжает относить Крым к украинской юрисдикции.