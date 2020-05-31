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Две цели разом: на Украине похвастались испытаниями "убийцы" Крымского моста

Две цели разом: на Украине похвастались испытаниями "убийцы" Крымского моста
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В Незалежной раскрыли подробности запуска ракеты "Нептун"

Способный, по заявлению украинской стороны, уничтожить транспортный переход через Керченский пролив заряд поразил сразу две цели.

Подробности раскрыл глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев. Он заявил, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошли испытания. Они проводились в Черном море. Стреляли по двум объектам, интервал составил две секунды. Цели находились на разном расстоянии – 85 и 110 километров.

"…все надводные цели были поражены",

– отметил Коростелев. Об испытаниях "убийцы" Крымского моста пишет издание "АрміяInform". 

Ранее испытания "Нептуна" Украина провела 1 апреля. В Сети появилось видео учений – ракета поразила цель на расстоянии в 75 километров.  Как заявлял в прошлом году тогдашний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, ракета якобы способна за считанные минуты уничтожить Крымский мост. 

Фоторепортаж
Как американцы хотели взорвать Крымский мост
Фото:most.life Фото:most.life
Фото:most.life Фото:most.life Фото:most.life
Кристина ЧЕРНИКОВА

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