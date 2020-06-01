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"Сам развалится": взрыв Крымского моста назвали бессмысленным

"Сам развалится": взрыв Крымского моста назвали бессмысленным
Фото: most.life
Транспортный переход рухнет без помощи украинских ракет, считает эксперт

Крымский мост не нужно взрывать – сооружение развалится само. Так ситуацию с испытанием комплекса "Нептун" прокомментировал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, который не раз предсказывал уничтожение переправы.

Угрозы ликвидировать Крымский мост с помощью крылатых ракет Медовар назвал анекдотом. По его мнению, у украинцев "уехала крыша" и они несут "какую-то околесицу".

Инженер-гидрогеолог, не раз заявлявший об опасности транспортного перехода, считает, что уничтожать сооружение бессмысленно. "Зачем взрывать Крымский мост, если он сам скоро развалится?" – цитирует его "Царьград".

Напомним, что недавно в Черном море прошли испытания ракеты Р-360 комплекса "Нептун". По заявлению Украины, оружие способно уничтожить Крымский мост. Российские эксперты считают, что ракеты действительно опасны, но наша страна может им противостоять.

В мае переходу через Керченский пролив исполнилось два года. В течение этого времени мосту не раз предсказывали падение, однако ни один из этих прогнозов не сбылся. Кроме того, сооружение хотели взорвать не только украинцы, но и американцы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
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Медовара чуть-чуть приотпустило (там где он про хохлятскую околесицу), а потом лекарство опять начало действовать.
Александр Болдок
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Ну скока мона ды ды. Есть в России такой пенек Белковский который каждый год дылдонит ну все Путин последний год и ды и ды и пенек не понимает что Путин будет до 2036 года потому что так я хочу и народ хочет . А мост простоит ого <цензура> скока и еще Россия построит 5 таких мостов. Помаленьку потихоньку выползаем из какашки куда загнал нас плешивый с пьянью.
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