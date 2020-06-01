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Крымский мост не нужно взрывать – сооружение развалится само. Так ситуацию с испытанием комплекса "Нептун" прокомментировал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, который не раз предсказывал уничтожение переправы.
Угрозы ликвидировать Крымский мост с помощью крылатых ракет Медовар назвал анекдотом. По его мнению, у украинцев "уехала крыша" и они несут "какую-то околесицу".
Инженер-гидрогеолог, не раз заявлявший об опасности транспортного перехода, считает, что уничтожать сооружение бессмысленно. "Зачем взрывать Крымский мост, если он сам скоро развалится?" – цитирует его "Царьград".
Напомним, что недавно в Черном море прошли испытания ракеты Р-360 комплекса "Нептун". По заявлению Украины, оружие способно уничтожить Крымский мост. Российские эксперты считают, что ракеты действительно опасны, но наша страна может им противостоять.
В мае переходу через Керченский пролив исполнилось два года. В течение этого времени мосту не раз предсказывали падение, однако ни один из этих прогнозов не сбылся. Кроме того, сооружение хотели взорвать не только украинцы, но и американцы.
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