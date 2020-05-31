Опасность "Нептуна" оценил эксперт

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал очередные испытания ракеты, которые провел Киев. Военный аналитик отметил, что наши ракеты имеют дальность гораздо больше, нежели украинские.

При этом Сивков не отрицает, что "Нептун" может представлять потенциальную опасность. Вместе с тем наша страна может ей противостоять. По его словам, России придется принимать меры.

"…обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда",

– заявил эксперт в эфире НСН.

Сивков также отметил, что украинский "Нептун" – это версия ракеты, созданной в СССР – Х-35, которую в Незалежной переделали, дабы обойтись без поставок из России и выпускать на своих заводах.

Напомним, ранее Украина провела испытания ракеты "Нептун" в Черном море. Она поразила две цели, находившиеся на разном расстоянии.