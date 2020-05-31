Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Такие же меры необходимо применить и к Донбассу, чтобы уничтожить жителей названных регионов. Такое мнение высказал Остап Дроздов. По его словам, поддерживать с Крымом и Донбассом отношения – все равно что "финансировать терроризм".
"…умирайте, мойтесь в лужах, жрите привозную воду с русского континента",
– на своем Youtube-канале заявил Дроздов, обращаясь к тем, кто "хотел к Путину".
"Еще и мост вам провел, езжайте туда за водой питьевой", - желчно припомнил Дроздов "стройку века".
Напомним, скандальный журналист не впервые выступает с громкими заявлениями. Ранее он окрестил проголосовавших за Владимира Зеленского украинцев "безмозглыми баранами". Нынешнего главу Незалежной он назвал человеком без политических убеждений. По его мнению, Зеленский занимает украинофобскую позицию.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
Артистка запретила друзьям общаться с журналистами