Телеведущий заявил о необходимости тотальной блокады полуострова

Такие же меры необходимо применить и к Донбассу, чтобы уничтожить жителей названных регионов. Такое мнение высказал Остап Дроздов. По его словам, поддерживать с Крымом и Донбассом отношения – все равно что "финансировать терроризм".

"…умирайте, мойтесь в лужах, жрите привозную воду с русского континента",

– на своем Youtube-канале заявил Дроздов, обращаясь к тем, кто "хотел к Путину".

"Еще и мост вам провел, езжайте туда за водой питьевой", - желчно припомнил Дроздов "стройку века".

Напомним, скандальный журналист не впервые выступает с громкими заявлениями. Ранее он окрестил проголосовавших за Владимира Зеленского украинцев "безмозглыми баранами". Нынешнего главу Незалежной он назвал человеком без политических убеждений. По его мнению, Зеленский занимает украинофобскую позицию.