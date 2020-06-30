Власти Севастополя снимут блокпосты на въезде в город

Попасть в Крым можно будет беспрепятственно

Власти Севастополя 1 июля снимут блокпосты на въезде в город. Об этом проинформировало РИА "Новости". 

Напомним, что ограждения были выставлены в связи с буйством эпидемии коронавируса. 

"Утро.ру" писало, что по Крыму также начнут курсировать грузовые поезда. Первые составы проедут по Крымскому мосту уже 30 июня. Они  проследуют навстречу друг другу. 

Ранее стало известно, что жители полуострова высмеяли план экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении Крыма в состав Незалежной. В шутку бывшего главу государства прозвали "политическим космонавтом". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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