Использование РФ Крымского моста возмутило США

Использование РФ Крымского моста возмутило США
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон обеспокоен навигацией в Черном море и грозит сохранить санкции

Посольство США в Киеве осудило возведение и эксплуатацию Россией Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью страны. Свой очередной окрик американцы разместили в соцсетях.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией", – говорится в заявлении штатовской дипмиссии в "Твиттер".

Посланники Вашингтона подчеркнули, что это является причиной для сохранения "сильных санкций".


Вероятно, американцев страшно возмутило открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту, которое было торжественно запущено 30 июня. Тогда глава Республики Сергей Аксенов сообщил, что по железнодорожной ветке транспортного перехода могут следовать 12 пар товарняков в сутки. Таким образом, в Крым будут доставлять 13 млн тонн грузов в год.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Stas Hamilton
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А кем должно было бы быть санкционировано строительство моста? Пендосами? ООН? А может и даже САМОЙ окраиной?
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