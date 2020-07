Посольство США в Киеве осудило возведение и эксплуатацию Россией Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью страны. Свой очередной окрик американцы разместили в соцсетях.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией", – говорится в заявлении штатовской дипмиссии в "Твиттер".

Посланники Вашингтона подчеркнули, что это является причиной для сохранения "сильных санкций".

Russia’s unauthorized construction and continued use of the Kerch Strait bridge, impeding navigation in the Strait, reminds us daily of Russia’s unlawful seizure and occupation of Crimea. Another reason to maintain strong sanctions. #CrimeaisUkraine