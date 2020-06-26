Российские учения на Кавказе напугали разведку Украины

Российские учения на Кавказе напугали разведку Украины
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Киеве в наших маневрах увидели намек на провокационные действия

Москва пытается осенними учениями "Кавказ-2020" запугать Украину и Европу. К такому выводу пришел представитель Главного разведывательного управления Минобороны Незалежной Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в маневрах примут участие военнослужащие из 17 стран-партнеров Российской Федерации. В общей сложности это около 120 тыс. человек. Также будут задействованы 3 тыс бронемашин, 550 самолетов и вертолетов, полсотни кораблей и пять подлодок.

Несмотря на тот факт, что командно-штабные учения проводятся в РФ ежегодно, и они запланированы в глубине российской территории, пан Скибицкий усмотрел проведение части маневров вблизи границ с Украиной, особо выделил Крым.

Разведчик не исключает демонстрационные действия со стороны ВС России провокационного характера. По его мнению, на учениях Москва покажет свое военное могущество как Незалежной, так и государствам Европы. Исходя из этого пан Скибицкий рассматривает наши учения как инструмент давления на Киев.

"Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о неотвратимости выполнения российских требований в отношении оккупированных территорий и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы", – цитирует "Укринформ" представителя ГРУ.

Ранее о маневрах "Кавказ-2020" высказался бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Американский военный предположил, что под их прикрытием РФ нападет на Херсонскую область, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и обеспечить водой Крым. Так и сказал: "у меня есть видение".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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