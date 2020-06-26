СБУ отчиталась о русских шпионах-поджигателях

СБУ отчиталась о русских шпионах-поджигателях
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Неонацисты хотели забросать бутылками с горючей смесью мечеть

В СБУ сообщили о предотвращении теракта в одесской мечети. Преступление якобы готовили двое неонацистов, за которыми "стоят российские спецслужбы и Кремль".

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, злоумышленики хотели поджечь мечеть накануне дня крымскотатарского флага и дня конституции Украины. А цель заключалась в том, чтобы "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине" и даже свергнуть конституционный строй.

Подозреваемые, по данным СБУ, планировали использовать бутылки с зажигательной смесью. При этом контрразведчики установили, что один из "молодчиков" приехал на Украину после длительного проживания в России.

В ходе досмотра у них изъяли средства поджога, мобильные телефоны и записные книжки, где якобы есть доказательства планирования теракта. Теперь подозреваемым грозит 258 статья ч.2 уголовного кодекса Украины – террористический акт.

Какую именно мечеть собирались взорвать "пособники Москвы", не уточняется, всего их в Одессе пять. Также контрразведчики не объяснили, как поджог сыграет на руку Москве. По всей видимости, в СБУ хотели сказать, что теракт был бы использован для освещения в российских СМИ с подачей "украинские неонацисты и бандеровцы сжигают мечети в Одессе".

СБУ и ФСБ регулярно кого-то задерживают и предъявляют друг другу взаимные обвинения. Так, недавно в государственной измене обвинили начальника районного отдела полиции в Курской области.

Александр ИЛЬИН

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