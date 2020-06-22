В Курской области поймали украинского шпиона в погонах

В Курской области поймали украинского шпиона в погонах
Фото: nac.gov.ru
Подозреваемый работал с СБУ

Начальника районного отдела полиции в Курской области задержали по подозрению в государственной измене. Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ России, по данным контрразведки, он передавал секретную информацию СБУ. Пресс-релиз приводит РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Она предполагает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее суд досрочно освободил осужденного в 2016 г. за госизмену 79-летнего ученого Владимира Лапыгина. Сотрудник ФГУП "ЦНИИмаш" получил 7 лет тюрьмы за то, что переслал проспекты в Китай по электронной почте. Свою вину он не признал. Защита Лапыгина пыталась доказать, что никакой секретности в пересылаемых файлах не было. Накануне прокуратура оспорила освобождение ученого по УДО.

Александр ИЛЬИН

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