Подозреваемый работал с СБУ

Начальника районного отдела полиции в Курской области задержали по подозрению в государственной измене. Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ России, по данным контрразведки, он передавал секретную информацию СБУ. Пресс-релиз приводит РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Она предполагает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее суд досрочно освободил осужденного в 2016 г. за госизмену 79-летнего ученого Владимира Лапыгина. Сотрудник ФГУП "ЦНИИмаш" получил 7 лет тюрьмы за то, что переслал проспекты в Китай по электронной почте. Свою вину он не признал. Защита Лапыгина пыталась доказать, что никакой секретности в пересылаемых файлах не было. Накануне прокуратура оспорила освобождение ученого по УДО.