Лидер Незалежной сделал громкое заявление на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский обещал вернуть Крым и его население в состав страны. Об этом он заявил в аэропорту Херсона в пятницу, 26 июня, когда соборная отмечает День крымско-татарского флага.

Лидеру нации один из активистов вручил стяг этнической общины Украины. Пан Зеленский расчувствовался и наобещал с три короба.

"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", – цитирует президента украинский "Интерфакс".

Весьма нелицеприятный коммент от увиденного оставил автор аккаунта "Черговий ООС" в "телеграм-канале":

"Никогда еще до этого не видел выражение "Флаг тебе в руки, барабан на шею..." в реальной жизни!"

Между тем, пока пан Зеленский клялся вернуть Киеву российский Крым, власти Херсона разместили на дорожном билборде поздравление для горожан с годовщиной сотрудничества бандитской группировки ОУН (запрещена в РФ) с лидером Третьего рейха Гитлером.

На картине изображена фоторепродукция газеты Степана Бандеры "Самостийна Украина" от 10 июля 1941-го, где видна часть текста "Акта проголошення Української держави" от 30 июня того же года.

Вероятно, Владимира Александровича уберегли от возможности лицезреть эту "открытку", чтобы не беспокоить нервы внука Великой Отечественной войны.

Также отметим, что ранее в пятницу экс-президент Незалежной, депутат Верховной рады Петр Порошенко также объявил, что у Киева появился "уникальный шанс" вернуть Крым. Свой прогноз "шоколадный король" сделал на основе ситуации с ценами на нефть и констатации "глубокого кризиса" в России. По его мнению, теперь Москву можно заставить "уйти из Крыма", который она якобы не в состоянии финансировать.