Порошенко раскрыл план по возвращению Крыма

Порошенко раскрыл план по возвращению Крыма
Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший глава Незалежной полагает, что Россию удастся "заставить" отдать полуостров

Петр Порошенко сообщил, что из-за неблагоприятной мировой ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, у его страны появился "уникальный шанс" вернуть Крым. 

Во время интервью для радиостанции "Тризуб", опубликованного в соцсети, экс-президент Украины заявил, что благодаря мировому падению цен на нефть и экономическому кризису, Россию можно "заставить" покинуть полуостров. По его словам, Крым стал для Москвы экономической обузой, пишет URA.RU

"Российская экономика не способна уже финансировать этот "чемодан без ручки", – заявил политик. 

Порошенко добавил, что в РФ наступил “глубокий кризис". Поэтому Украина получает возможность "укрепить международную солидарность" и "заставить" Россию покинуть и Донбасс, и Крым, указывает RT.

Эксперты полагают, что Украина стала терять Крым задолго до событий 2014 года. Причиной мог стать раздел Черноморского флота, в результате которого власти независимой Украины не смогли сохранить суда в надлежащем качестве. 

Сейчас Киев требует от Москвы $100 млн за каждый год аренды базы Черноморского флота.

Евгения НАГОРСКАЯ

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Сергей С
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бугага )))
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