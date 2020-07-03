Изменения начнут действовать с 4 июля

Президент страны Владимир Путин объявил о вступлении поправок к Конституции в силу. Обновленный Основной закон государства станет актуален для россиян с 4 июля.

Путин уточнил, что большое количество голосов, отданных "за", означает высокий уровень консолидации общества.

"Мы приняли это решение вместе", – цитирует президента РИА "Новости".

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Любой желающий мог выразить свое мнение в формате "онлайн". Для тех, кто не смог этого сделать с помощью интернета, 1 июля функционировали избирательные участки. По итогам голосования, за вступление поправок в силу выступило порядка 68% граждан страны.

Ранее "Утро.ру" писало, что японцы увидели в Путине "тайное оружие России".