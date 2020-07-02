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Центризбирком закончил подсчет всех голосов, которые граждане России отдали по поправкам к Конституции. За принятие нововведений проголосовали 77,92% избирателей.
Против поправок высказались 21,27% россиян, указывает телеканал "360".
Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что включение поправок в Конституцию России должен одобрить президент, подписав указ. Он отметил, что на следующей неделе парламент начнет работу над законами, которые позволят изменениям вступить в силу, пишет URA.RU.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Всего для волеизъявления пришли 65% россиян.
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