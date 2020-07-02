ЦИК подсчитал все голоса

Центризбирком закончил подсчет всех голосов, которые граждане России отдали по поправкам к Конституции. За принятие нововведений проголосовали 77,92% избирателей.

Против поправок высказались 21,27% россиян, указывает телеканал "360".

Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что включение поправок в Конституцию России должен одобрить президент, подписав указ. Он отметил, что на следующей неделе парламент начнет работу над законами, которые позволят изменениям вступить в силу, пишет URA.RU.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Всего для волеизъявления пришли 65% россиян.