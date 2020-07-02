Президент поблагодарил граждан страны за доверие

Владимир Путин обратился к россиянам после голосования за поправки в Конституцию, которое завершилось 1 июля.

Президент поблагодарил всех, кто проголосовал "за". Он отметил, что власть постарается оправдать их доверие. Кроме того, глава государства уточнил, что понимает тех, кто выступил "против".

"Есть еще много проблем. Люди часто сталкиваются с черствостью, власти должны действовать быстрее", – цитирует Путина РБК.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В конце первого летнего месяца и граждан страны была возможность высказать свое мнение в электронном формате. Все остальные получили возможность проголосовать на специально оборудованных избирательных участках. Подсчет голосов завершился. "За" выступило более 77 процентов россиян.

Ранее "Утро.ру" писало, что Украина угрожает РФ из-за проведения голосования в Крыму.