Явка на мероприятие составила порядка 68 процентов

В России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. В нем приняли участие более 74,1 млн человек. Явка составила 67,97%. По мнению экспертов, голосование было максимально легитимным и прозрачным, а итоги плебисцита стали своеобразным референдумом доверия главе государства.

За принятие поправок проголосовало 77,92% (57 747 288) избирателей, против — 21,27% (15 761 978). Около 605 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, явка в столице составила 55,93%. 65,29% из проголосовавших поставили отметки в графе "да", против высказались 33,98%.

"Общественный штаб со своей стороны, со стороны наблюдателей и Группы разбора нарушений, подтверждает, что все итоги – честные, открытые и абсолютно законные, – заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. – Наблюдение велось над всеми необходимыми точками в участках, над всеми элементами процесса голосования, и, конечно, максимальное внимание было привлечено к моменту подсчета голосов".

Эксперты прокомментировали ход и итоги голосования, отметив высокий уровень его организации и большое доверие граждан к Владимиру Путину.

"Я думаю, что это голосование превратилось в референдум доверия Путину", – считает президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Политические силы, делавшие ставку на бойкот, "очень сильно просчитались", добавил он.

"Ничего другого ожидать не приходилось, потому что люди все еще продолжают доверять президенту, – соглашается руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.– И именно он внес основной вклад своими выступлениями, обращениями, действиями, решениями в получение нынешнего результата, но надо понимать, что люди голосовали не за консервацию существующего, а за эволюционный путь развития, за перемены к лучшему. Остается подождать полгода-год, посмотреть, как эти перемены к лучшему будут входить в нашу жизнь".

Такая серьезная поддержка поправок россиянами в самых разных регионах страны дает хороший задел на будущее, считают эксперты.

По словам директора Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессора Юрия Васильева, одобрение голосующими поправок в Конституцию РФ стало серьезным шагом для развития различных сфер, подъема экономики и роста благосостояния народа.

Огромную роль в достижении легитимности и прозрачности плебисцита сыграл высокий уровень организации голосования.

Весь процесс общероссийского голосования был организован удобно и абсолютно безопасно, идею проведения его в течение нескольких дней необходимо распространить в дальнейшем, убежден известный адвокат Владимир Постанюк.

"Сама процедура голосования, растянутая на несколько дней, оказалась достаточно удобной, – говорит он. – Принять участие в голосовании в один конкретный день было бы достаточно сложно, а для многих – вообще невозможно. А так – у человека была возможность прийти на участок в любой день, и это идеальный вариант, этот опыт надо распространять. Такая организация сказалась на количестве участников. В один день это физически не всем доступно – кто-то уехал, кто-то приболел и так далее. Разброс по времени помог всем сгруппироваться".

"Санитарно-эпидемиологические меры и разнообразие форм волеизъявления для граждан России позволяют проведению "безопасного" голосования, подтверждает председатель движения "Корпус "За чистые выборы", член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. – Работа общественных наблюдателей позволяет сделать процесс максимально открытым и легитимным. Возникающие проблемные вопросы удаётся оперативно решать совместно с избиркомами.

Высоко оценили и процесс голосования международные эксперты, приехавшие в Крым с рабочим визитом.

"То, что спрашивают мнение народа относительно своего будущего и фундаментального закона страны, это очень важно. Это то, что должно происходить в каждой стране мира. В целом у меня осталось очень положительное впечатление о всем процессе голосования", – поделился с журналистами депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

По словам другого делегата, вице-председателя политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомиры Ганчевой, голосование было организовано по золотому стандарту проведения выборов.

Поправки в Конституцию предложил внести Владимир Путин, выступивший с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также глава государства предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

После этого депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила еще одну поправку, которая отменяет для действующего главы государства ограничение баллотироваться на новый президентский срок. Таким образом, Владимир Путин получит право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.