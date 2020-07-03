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ЦИК утвердил результат голосования по поправкам в Конституцию России. Оофициальными итогами признаны 77,92% голосов "за" и 21,27% – "против". Соответствующий итоговый протокол уже подписан в Центризбиркоме.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что удалось справиться со всеми задачами, которые ставились в ходе компании по голосованию. По ее словам, легитимность процедуры бесспорна и все итоговые данные достоверны, передает телеканал "360".
Напомним, голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Всего проголосовали 67,97% граждан России.
Для участия в наблюдении за голосованием в Крыму были приглашены европейские представители власти. Этот факт очень возмутил Украину, которая в итоге потребовала ввести новые санкции по отношению к России.
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