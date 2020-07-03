С заявлением выступила Элла Памфилова

ЦИК утвердил результат голосования по поправкам в Конституцию России. Оофициальными итогами признаны 77,92% голосов "за" и 21,27% – "против". Соответствующий итоговый протокол уже подписан в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что удалось справиться со всеми задачами, которые ставились в ходе компании по голосованию. По ее словам, легитимность процедуры бесспорна и все итоговые данные достоверны, передает телеканал "360".

Напомним, голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Всего проголосовали 67,97% граждан России.

Для участия в наблюдении за голосованием в Крыму были приглашены европейские представители власти. Этот факт очень возмутил Украину, которая в итоге потребовала ввести новые санкции по отношению к России.