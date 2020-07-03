Таким образом получилось увековечить поправку в Конституции

В Южно-Курильске торжественно открыли плиту с текстом из основного закона страны. На памятнике выбили поправку о нерушимости границ России.

Плиту, размером в 120 на 90 см, предложили установить активисты и быстро создали эскиз, передает "МИР24". Памятник возвели на центральной площади.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. По его итогам, изменение основного закона поддержали 68% россиян. Поправки вступят в силу 4 июля.