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В Южно-Курильске торжественно открыли плиту с текстом из основного закона страны. На памятнике выбили поправку о нерушимости границ России.
Плиту, размером в 120 на 90 см, предложили установить активисты и быстро создали эскиз, передает "МИР24". Памятник возвели на центральной площади.
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. По его итогам, изменение основного закона поддержали 68% россиян. Поправки вступят в силу 4 июля.
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