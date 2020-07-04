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В России с 4 июля 2020 г. начала действовать обновленная Конституция. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном ресурсе правовой информации. Он опубликован уже с изменениями, одобренными россиянами по итогам голосования 1 июля 2020 года.
Впервые в истории РФ плебисцит длился семь дней – с 25 июня по 1 июля. Это решение было принято в связи с эпидемией коронавируса. В общей сложности свое мнение о поправках к Конституции высказали 65% избирателей. Из них 77% поддержали изменения, 21% выступили против. Таким образом, решение было принято большинством голоса.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после голосования.
О том, что именно изменилось в основном законе страны, можно прочитать здесь.
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