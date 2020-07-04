Опубликован текст документа с внесенными правками

В России с 4 июля 2020 г. начала действовать обновленная Конституция. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном ресурсе правовой информации. Он опубликован уже с изменениями, одобренными россиянами по итогам голосования 1 июля 2020 года.

Впервые в истории РФ плебисцит длился семь дней – с 25 июня по 1 июля. Это решение было принято в связи с эпидемией коронавируса. В общей сложности свое мнение о поправках к Конституции высказали 65% избирателей. Из них 77% поддержали изменения, 21% выступили против. Таким образом, решение было принято большинством голоса.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после голосования.

О том, что именно изменилось в основном законе страны, можно прочитать здесь.