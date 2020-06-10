Список основных изменений в главный закон страны

Конституция России может измениться в 2020 году. Гражданам страны предлагается 1 июля проголосовать за поправки в Конституцию. Список изменений – в материале "Утро.ру".

Приоритеты России

Дети – приоритет государственной политики России. Поправками к Конституции предусматривается создание условий для гармоничного интеллектуального и физического развития детей в духе патриотизма и уважения к старшим. Лучшее место для воспитания – семья. Совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях.

Брак – это союз мужчины и женщины, это положение также предусматривается вносимыми в Конституцию изменениями.

Социальные гарантии

Поправки к Конституции гарантируют обеспечение граждан качественной и доступной медицинской помощью. Защиту материнства, отцовства, детства и семьи.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть равен или выше уровня прожиточного минимума по России.

Индексация пенсий – не реже одного раза в год.

Гражданам России будет оказываться адресная соцподдержка с регулярной индексацией социальных пособий.

Государство обязуется создать условия для повышения материального благополучия граждан.

Требования к кандидату в президенты России

Кандидат в президенты РФ должен быть старше 35 лет. Постоянно проживать в России не менее 25 лет. Всю жизнь иметь исключительно российское гражданство. Ему запрещено иметь счета и хранить ценности в зарубежных банках.

Президент по-прежнему избирается на 6 лет путем всеобщего, прямого, тайного голосования.

Один человек не может занимать должность главы государства более двух раз. Число сроков, уже отработанных кандидатом в президенты на этом посту до вступления в силу этой поправки к Конституции, не учитывается.

Бывший президент обладает неприкосновенностью. Отменить ее можно при обвинении в госизмене или ином тяжком преступлении, если соответствующее решение одобрят две трети парламентариев Совета Федерации и Госдумы РФ.

Требования к кандидату в губернаторы

Кандидат должен быть старше 30 лет, иметь исключительно российское гражданство и постоянно проживать на территории РФ. Счетов и ценностей за рубежом иметь не должен.

Эти же требования распространяются на руководителей органов федеральной и исполнительной власти, сенаторов Совета Федерации. Кандидатом в депутаты Госдумы может быть россиянин старше 21 года.

Главенство Конституции России над международными законами

Если международные договоры или законодательные акты противоречат российскому праву, они не подлежат исполнению на территории РФ.

Международные обязательства России

Россия обязуется поддерживать международный мир и безопасность и не допускать вмешательства во внутренние дела государств.

Преемственность и историческая правда

Россия – правопреемник СССР. Это положение будет впервые закреплено в Конституции РФ. Преемственность касается участия в международных договорах и соблюдения обязательств, взятых на себя Москвой в советский период.

Россия обязуется помнить и сохранять историю развития государства, чтить идеалы предков, веру в бога, память о защитниках Отечества и исторически сложившееся единство народов.

Русский язык – государствообразующий. Все народы в составе РФ и их культуры равноправны.

О том, кто был инициатором поправок в Конституцию и как проходило их утверждение, "Утро.ру" писало ранее.

Полный список поправок в Конституцию РФ читайте здесь. Сравнение статей Конституции 2020 г. и предыдущей редакции Основного закона РФ можно посмотреть здесь.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля 2020 года. За поправки в Конституцию РФ или против можно высказаться, заполнив бумажный бюллетень, или в формате онлайн.