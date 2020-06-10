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Конституция России может измениться в 2020 году. Гражданам страны предлагается 1 июля проголосовать за поправки в Конституцию. Список изменений – в материале "Утро.ру".
Дети – приоритет государственной политики России. Поправками к Конституции предусматривается создание условий для гармоничного интеллектуального и физического развития детей в духе патриотизма и уважения к старшим. Лучшее место для воспитания – семья. Совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях.
Брак – это союз мужчины и женщины, это положение также предусматривается вносимыми в Конституцию изменениями.
Поправки к Конституции гарантируют обеспечение граждан качественной и доступной медицинской помощью. Защиту материнства, отцовства, детства и семьи.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть равен или выше уровня прожиточного минимума по России.
Индексация пенсий – не реже одного раза в год.
Гражданам России будет оказываться адресная соцподдержка с регулярной индексацией социальных пособий.
Государство обязуется создать условия для повышения материального благополучия граждан.
Кандидат в президенты РФ должен быть старше 35 лет. Постоянно проживать в России не менее 25 лет. Всю жизнь иметь исключительно российское гражданство. Ему запрещено иметь счета и хранить ценности в зарубежных банках.
Президент по-прежнему избирается на 6 лет путем всеобщего, прямого, тайного голосования.
Один человек не может занимать должность главы государства более двух раз. Число сроков, уже отработанных кандидатом в президенты на этом посту до вступления в силу этой поправки к Конституции, не учитывается.
Бывший президент обладает неприкосновенностью. Отменить ее можно при обвинении в госизмене или ином тяжком преступлении, если соответствующее решение одобрят две трети парламентариев Совета Федерации и Госдумы РФ.
Кандидат должен быть старше 30 лет, иметь исключительно российское гражданство и постоянно проживать на территории РФ. Счетов и ценностей за рубежом иметь не должен.
Эти же требования распространяются на руководителей органов федеральной и исполнительной власти, сенаторов Совета Федерации. Кандидатом в депутаты Госдумы может быть россиянин старше 21 года.
Если международные договоры или законодательные акты противоречат российскому праву, они не подлежат исполнению на территории РФ.
Россия обязуется поддерживать международный мир и безопасность и не допускать вмешательства во внутренние дела государств.
Россия – правопреемник СССР. Это положение будет впервые закреплено в Конституции РФ. Преемственность касается участия в международных договорах и соблюдения обязательств, взятых на себя Москвой в советский период.
Россия обязуется помнить и сохранять историю развития государства, чтить идеалы предков, веру в бога, память о защитниках Отечества и исторически сложившееся единство народов.
Русский язык – государствообразующий. Все народы в составе РФ и их культуры равноправны.
О том, кто был инициатором поправок в Конституцию и как проходило их утверждение, "Утро.ру" писало ранее.
Полный список поправок в Конституцию РФ читайте здесь. Сравнение статей Конституции 2020 г. и предыдущей редакции Основного закона РФ можно посмотреть здесь.
Общероссийское голосование назначено на 1 июля 2020 года. За поправки в Конституцию РФ или против можно высказаться, заполнив бумажный бюллетень, или в формате онлайн.
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