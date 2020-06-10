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Россияне, которые будут трудиться в день общенационального голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Об этом сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. В комментарии РИА "Новости" она пояснила, что выплаты гражданам за работу в выходной день регламентирует Трудовой кодекс.
Как напоминает издание "ФедералПресс", 1 июля будет проведено общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны. При этом проголосовать можно очно или в электронном виде.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как будет проходить онлайн-голосование
по конституционным поправкам.
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