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Россиянам дадут денег за 1 июля: кому положена доплата

Россиянам дадут денег за 1 июля: кому положена доплата
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, как будут платить за работу в выходной

Россияне, которые будут трудиться в день общенационального голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную оплату труда.

Об этом сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. В комментарии РИА "Новости" она пояснила, что выплаты гражданам за работу в выходной день регламентирует Трудовой кодекс.

Как напоминает издание "ФедералПресс", 1 июля будет проведено общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны. При этом проголосовать можно очно или в электронном виде.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как будет проходить онлайн-голосование по конституционным поправкам.

Ольга ФЕДОРОВА

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