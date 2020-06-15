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О критике поправок к Конституции и США: Путин жестко ответил на острые вопросы

О критике поправок к Конституции и США: Путин жестко ответил на острые вопросы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России подробно объяснил, зачем вносить изменения в главный закон страны и в чем причина протестов в Штатах

Владимир Путин впервые за время пандемии коронавируса подробно пообщался с журналистами, выразив свое мнение по актуальным темам и проблемам не только в России, но и во всем мире. Интервью для программы "Россия. Кремль. Путин" выйдет лишь 21 июня, но уже сейчас стали известны основные тезисы из разговора с лидером россиян. Главное собрало "Утро.ру".

О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ И КРИТИКЕ

Путин отреагировал на заявление партии КПРФ о том, что изменения в главный закон страны приведут к "олигархическому правлению и диктатуре". Президент России отметил, что обвинение странное, а новая Конституция лишит его некоторых полномочий. По его словам, президент больше не сможет назначать главу правительства, получая лишь согласие Госдумы, а также выбирать министров без согласия парламента государства. Теперь эти обязанности будут в ведомстве парламента, глава страны же не сможет отклонить выдвинутые кандидатуры. Путин подчеркнул, что силовых министров Совет Федерации утверждать не будет, но президент должен будет проконсультироваться, а кандидаты выступить перед сенаторами и рассказать о себе и своих достижениях. По словам президента, это небольшой, но важный шаг к демократизации общества. 

Путин также объяснил, что внесение в Конституцию положений об индексации пенсий не позволит никакому другому правительству пренебречь этой процедурой. Сейчас закон позволяет корректировать другой правовой акт о необходимости индексации. Глава государства также отметил, что принципиально важно закрепить в Основном законе России и новые принципы государственной политики. В частности, речь идет о защите прав трудящихся, гарантии доступности и качества медицины. 

"Чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни",

цитирует Путина сайт "Вести.ru". 

О ПРОТЕСТАХ В США 

Путин признался, что старается аккуратно высказываться о протестах в США, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Как рассказал российский президент, события в США демонстрируют глубинные кризисы, которые Россия наблюдает уже давно. По его словам, это началось с момента легитимного прихода к власти действующего президента Дональда Трампа. Проигравшая сторона пыталась подвергнуть сомнению законность президентства Трампа и выдумывала мифы. Путин также удивился пренебрежением губернаторов к словам и просьбам Трампа. Как подчеркнул президент, демократия, то есть власть народа, предполагает, что высшие органы власти вправе корректировать работу исполнительной, чтобы защитить интересы народа. 

Путин считает, что в России такая ситуация не возможна. По его мнению, никакой регион не сможет вдруг заявить, что не будет выполнять поручения правительства или президента. Путин добавил, что отношения афроамериканцев и белого населения в США давно являются проблемой. Россияне же еще со времен СССР с симпатией воспринимают борьбу афроамериканцев за свои права. 

"Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали",

– отрезал Путин, добавив, что надеется, что демократические основы страны позволят США выйти из этого кризиса, передает РИА "Новости". 

О БЕСПОРЯДКАХ В ЕВРОПЕ

Как считает президент России, то, что протестующие сносят памятники и проявляют агрессию в Европе, это разрушительное явление. Путин отметил, что не представляет себе ситуацию, чтобы Дагестану не помогли другие регионы страны в борьбе с коронавирусом. По его мнению, сила России – в многонациональности народа. 

О ВООРУЖЕНИИ 

Также лидер РФ затронул тему оружия. Глава государства рассказал, что Россия постоянно модернизирует военный потенциал. По его словам, когда у других стран появится гиперзвуковое оружие, Россия уже создаст ответ на это. Путин также добавил в интервью "России 1", что Москва и Вашингтон сохраняют ядерный паритет. 

Полина ИВАНОВА

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