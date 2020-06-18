Речь президент произнесет в конце июня

Стало известно, что президент России Владимир Путин скоро снова выступит с обращением к народу. Речь будет произнесена перед голосованием по поправкам в Конституцию. Несколько источников также назвали возможные даты обращения и то, что глава государства скажет гражданам.

Напомним, голосовать "за" поправки в Конституцию или "против" них россияне будут 1 июля. Сразу два информатора сообщили "Интерфаксу", что перед этим событием – 29 или 30 июня – Владимир Путин вновь обратится к народу. Президент снова объяснит смысл поправок в Конституцию РФ.

Заметим, что изменения будут реализованы, только если за них проголосуют большинство россиян. Жителям страны предстоит ответить лишь на один вопрос – одобряют они изменения в Конституции России или же нет, напоминает "Царьград".

О необходимости внесения поправок в Конституцию и их сути президент страны также расскажет в интервью для документального фильма о новой России. Он выйдет 22 июня, сообщает URA.RU.