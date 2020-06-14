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Владимир Путин сообщает, что сейчас сбить гиперзвуковые ракеты ни под силу ни одному средству вооружения. Благодаря этому, по его мнению, Россия занимает в мире уникальную роль.
К разработкам гиперзвукового оружия стремятся сейчас и другие страны, однако, сообщает Владимир Путин, когда оно у них появится, наша страна сможет дать достойный ответ таким ракетам.
"Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием", – говорит президент во время интервью, фрагмент которого показали в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Путин отметил, что, несмотря на старания американцев, Россия сохраняет лидерство в разработках гиперзвукового оружия.
Ранее в СМИ появилась информация о неудачных испытаниях такого оружия в США. Военные чуть не отправили ракету в свободный полет, однако ее удалось вовремя уничтожить.
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