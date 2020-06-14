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Путин обещает "приятно удивить" российским ответом гиперзвуковому оружию

Путин обещает "приятно удивить" российским ответом гиперзвуковому оружию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент рассказал о средствах борьбы с подобным вооружением

Владимир Путин сообщает, что сейчас сбить гиперзвуковые ракеты ни под силу ни одному средству вооружения. Благодаря этому, по его мнению, Россия занимает в мире уникальную роль. 

К разработкам гиперзвукового оружия стремятся сейчас и другие страны, однако, сообщает Владимир Путин, когда оно у них появится, наша страна сможет дать достойный ответ таким ракетам. 

"Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием", – говорит президент во время интервью, фрагмент которого показали в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1". 

Путин отметил, что, несмотря на старания американцев, Россия сохраняет лидерство в разработках гиперзвукового оружия. 

Ранее в СМИ появилась информация о неудачных испытаниях такого оружия в США. Военные чуть не отправили ракету в свободный полет, однако ее удалось вовремя уничтожить. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Vladimir Vlasov
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Уважаемый Владимир Владимирович! Твои модераторы, подхалимы и льстецы тебя обманывают. Неспособны наши разработчики сделать анти-гиперзвук, брешут, несут пургу. 30 лет народ видит на парадах технологии 60-70-<цензура> годов. И тот гиперзвук который расхваливают «разработчики» это технологии тех же лет. Тебе наверное "забыли" доложить, что 14 мая на пресс-конференции президент США Д.Трапм и министр обороны США заявили, что США имеет супер-пупер ракеты, имеющие скорость в 17 раз больше чем у самых быстрых гиперзвуковых ракет противников. Имеет, а не будет разрабатывать!!! Это в среднем 100 км в секун
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