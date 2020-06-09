Снаряд "случайно" отделился от стратегического бомбардировщика

Американцы чуть не запустили в свободный полет новейшую гиперзвуковую ракету в ходе испытаний в США. Как сообщает Aviation Week в своем "Твиттер", ее удалось вовремя уничтожить.

По данным издания, ЧП случилось с реактивной ракетой воздушного базирования, разработанной в рамках совместной программы HAWC Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) и ВВС США.

"Предположительно, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причина происшествия, которое, как полагают, была связана с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются", – сообщает издание.

Военно-воздушные силы передали вопросы об инциденте в DARPA, однако агентство отказалось предоставить какие-либо комментарии, поскольку "детали этих испытательных полетов засекречены".

Aviation Week считает, что ЧП произошло в ходе испытательных полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном: либо в районе высокоточного ударного полигона "Эдвардс", либо в близлежащем полигоне ВВС в Чайна-Лейк.

Также отмечается, что окутанная тайнами программа HAWC потерпела неудачу на фоне того, что и так проект уже на несколько месяцев отстает от первоначального расписания, которое предусматривало первый полет в 2019 году.

