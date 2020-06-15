Боеприпасы будут взрываться не сразу

Боевая машина пехоты на платформе "Армата" Т-15 получит управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны. По его данным, снаряд включат в боекомплект модуля ДУМБ-57 "Кинжал", которым оборудуют машину. Всего в боекомплекте будет восемь таких снарядов.

Взрыватель у них программируемый, то есть взрыв происходит уже после того, как снаряд пробивает преграду. Поэтому боеприпас особенно опасен для противника в зданиях и окопах, однако он может применяться и против легко бронированной техники, а также беспилотников и вертолетов.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, Т-15 с такими снарядами станет отличной поддержкой для новых танков Т-14 "Армата", которые пока только начинают поступать в войска.

Программируемые снаряды есть на вооружении армии США, а также некоторых других стран. В частности, это Mk 310 PABM-T производства Orbital ATK/Northrop Grumman. Внутри снаряда есть блок электроники, включающий электронную индукционную катушку, которая принимает данные с системы управления огнем. А взрыватель сделан на основе электронных компонентов. В него закладываются данные о дальности на которой может быть совершен подрыв. Также снаряд может быть использован, как обычный, то есть взрываться от удара.