Боеприпас можно запрограммировать на определенный тип цели

В США испытали новейшую всепогодную высокоточную бомбу Stormbreaker с "тройной" головкой самонаведения (ГСН). Как пишет The National Interest, боеприпас впервые опробовали на F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, в ближайшем будущем испытания продолжатся на F-35C и F-35B.

Бомба наводится на цель радаром с миллиметровым диапазоном, инфракрасным датчиком, а также лазером. Боеприпас отслеживает цель в любую погоду, время суток, даже если это глубокая ночь, а вокруг бушует песчаная буря. Ранее умные ракеты и бомбы критиковали за их зависимость от погодных условий, и теперь компания Raytheon приготовила свой ответ. ГСН находит цель, в том числе, по температуре транспортного средства, например, БТР или джипа с боевиками.

Stormbreaker уничтожает цели на расстоянии до 40 миль (64,37 километра). Сначала включается радар с миллиметровым диапазоном. Затем канал передачи дает подсказку ГСН, в какой квадрат направить бомбу. После этого включается инфракрасный датчик, который ищет по температуре. "Штормбрейкер" уничтожает как неподвижные, так и движущиеся цели.

Новые бомбы достаточно компактные, весом всего в 208 фунтов 994,35 килограмма). По версии NI, истребитель F-35 может взять восемь таких во внутренний отсек.

Боеголовка боеприпаса обладает технологией "плазменной струи", то есть способна пробивать броню. Кроме того, бомбу можно запрограммировать на уничтожение какого-то одного типа целей, например, танков или катеров.