Перспективные ракеты Пентагона собьют только С-500 и "Нудоль"

Перспективные ракеты Пентагона собьют только С-500 и "Нудоль"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эксперты оценили контргиперзвуковой арсенал России

Противостоять гиперзвуковому оружию могут системы ПРО С-500 и А-235. Другие комплексы вряд ли способны решить такую задачу, либо о них ничего неизвестно, так как на создание подобного вооружения уйдет минимум 3-5 лет.

Ранее о создании контргиперзвукового оружия заявил президент Владимир Путин, видимо, намекая на ответ разработкам США.

По словам научного сотрудника Центра международной и оборонной политики Университета Куин Максима Старчака, США получат гиперзвуковые ракеты в течении трех лет. При этом, у Китая, судя по всему, уже есть две – Xingkong-2 и DF-17, причем последняя была испытана порядка десяти раз.

"Почему президент Владимир Путин говорит, что противогиперзвуковое оружие будет разработано, когда другие разработают само гиперзвуковое оружие, неясно. Но вероятно, он рассматривает в качестве противника только США. Хотя и у Франции уже есть в разработке ракета ASN4G с гиперзвуковым блоком", – отметил в беседе с "Утро.ру" Старчак.

По его словам, США нужно еще три года, чтобы создать гиперзвуковое оружие, и создать что-то в противовес этому – вполне реальная задача. Но чтобы создать подобную систему с нуля, нужны годы, поэтому, скорее всего, речь шла о С-500 и А-235 "Нудоль", которая должна заменить в будущем году А-135, стоящую на защите Москвы.

Александр ИЛЬИН

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