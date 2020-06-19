Американцы хотят сделать воздушные судна неуязвимыми для российских ракет

В США сфотографировали сразу два секретных самолета США – Model 401 и Proteus, - которые "засветились" вместе с F-15D NASA. Последний, вдобавок, нес под правым крылом загадочный объект. Для его заправки в небе специально находился воздушный танкер KC-10

По мнению журнала The Drive, экспериментальные самолеты Model 401 и Proteus могли находиться в беспилотном режиме или управляться с F-15D. Таким образом, Пентагон пробует новые боевые связки и тактические схемы. Испытания проходили в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

Фотограф The Drive также запечатлел странные ромбы в хвостовой части Model 401, поэтому можно сделать вывод, что тестировался какой-то радар или датчики. На Proteus была установлена какая-то электро-оптическая система.

Авторы журнала предполагают, что ведется работа для уменьшения тепловой сигнатуры самолета. ВВС США совместно с NASA могли испытывать покрытие, которое хорошо противодействует системе инфракрасного поиска и слежения Infrared search and track (IRST). Такие системы предназначены для обнаружения стелсов. То есть, возможно, американские военные испытывали новое покрытие и датчики для малозаметных самолетов.