Вашингтон полагает, что оружие должно поменять "правила игры"

В США провели испытания новой авиабомбы GBU-53/B StormBreaker. Данный снаряд интегрирован в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"). Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что такой комплекс якобы позволит изменить "правила игры", поскольку "оружие не просто поражает GPS-координаты – оно находит и поражает цели".

Испытания прошли в июне 2020 г., а разработки вооружения велись с 2010-го. Окончательно оценить возможности сверхмощной бомбы планируется до конца текущего года.

Название и концепция GBU-53/B StormBreaker напоминают разработки 1980-х годов. Целью их создания было уничтожение советских бронетанковых формирований "дождем" неких "умных" противотанковых снарядов. Предполагалось, что они будут умнее бомб, способных сканировать поле битвы и находить русские танки самостоятельно.

Тогда технология не была достаточно зрелой для авиационного комплекса Assault Breaker, но 30 лет спустя небольшое количество самолетов, сбрасывавших Storm Breakers, может уничтожить танковые части размером с батальон из-за пределов зоны ПВО.

Новое оружие американцы собираются устанавливать напалубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик Super Hornet и всепогодный истребитель четвертого поколения F-15E Eagle. Также ожидается его интеграция с многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35.