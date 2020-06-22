Анкара делает ставку на беспилотных "стервятников"

Минобороны Турции готовится принять на вооружение более 500 новейших беспилотников-камикадзе Kargu. Аппараты смогут атаковать роем из 20 дронов и наносить массированный удар. В СМИ уже предположили, что они могут быть использованы против ЗПРК "Панцирь-С1" российского производства в Сирии и Ливии.

Однако, судя по относительно небольшим размерам БПЛА, в первую очередь, они предназначены для уничтожения живой силы противника и не бронированной техники. Kargu может серьезно повредить самолет на аэродроме или "потрепать" не защищенный броней конвой. Под ударом могут оказаться и радары, а также средства РЭБ и склады с боеприпасами.

Сами аппараты оснащены фугасной боевой частью. Прорабатываются и другие варианты. Наведение осуществляется по GPS.

По данным журнала the Drive, которое ссылается на турецкое агенство Anadoulu, БПЛА должны были доставить в турецкие части еще 15 июня.

Турецкие беспилотники, особенно "Байрактар", хорошо себя показали в боевых действиях против Сирийской арабской армии. БПЛА уничтожали машины, танки "Панцирь-С1" и живую силу противника.

Ранее глава Центрального командования США генерал морской пехоты США Кеннет МакКензи заявил, что будущее авиации "вертикальное и беспилотное". Военный имел в виду самолеты вертикального взлета и посадки, и боевые дроны, которые уже успешно заменяют вертолеты и штурмовики.