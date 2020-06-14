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Посылают подальше: Трамп пожаловался Путину на беспредел в США

Посылают подальше: Трамп пожаловался Путину на беспредел в США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
Американский лидер испытывает сложности с повиновением подчиненных

Впервые после начала массовых беспорядков в США президент России Владимир Путин дал свой комментарий по поводу ситуации. Он раскрыл детали разговора с американским лидером Дональдом Трампом. 

"Президент (Дональд Трамп – Прим. ред.) говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", – говорит Путин. 

Свой комментарий президент России дал телеканалу "Россия 1". 

Напомним, в середине мая в Соединенных Штатах от рук полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого в стране началась волна протестов, массовых беспорядков и погромов. 

При этом в некоторых странах полагают, что России такая ситуация в США только на руку. Из-за беспорядков внутри страны Америка начинает терять контроль на международной арене, чем начали пользоваться другие государства. 

Появлялись версии, что к протестам может быть причастна Россия. Свой категоричный комментарий по этому поводу дала Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информации, что из-за беспорядков и непослушания регионов Дональд Трамп попросил Владимира Путина прислать русских военных для охраны Белого дома.

Фоторепортаж
Пожары и убийства: погромы в США из-за произвола полиции переросли в кровавый бунт
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Евгения НАГОРСКАЯ

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