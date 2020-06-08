Российский дипломат считает, что в Вашингтоне не понимают, что происходит в стране

Некоторые американские политики, рассуждающие о "причастности" России к массовым беспорядкам в Соединенных Штатах после гибели от рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда, просто представления не имеют о реальной картине происходящего. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, подобные высказывания "не приживаются даже в западных странах".

"Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" - значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит", – сказала дипломат в комментарии "Комсомольской правде".

Накануне в эфире телеканала "Россия 1" Захарова сказала, что американские власти получают то, что сами и посеяли, продвигая идеи дестабилизации по всему миру.

"США сеяли хаос и получили его у себя", – считает представитель нашего дипведомства.

Напомним, 31 мая экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что Москва якобы причастна к беспорядкам в Штатах.