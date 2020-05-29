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Пожары и убийства: погромы в США из-за произвола полиции переросли в кровавый бунт

Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Подавлять протестантов позвали армию

Убийство полицейскими темнокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда привело к массовым акциям протеста в США. Губернатор штата уже позвал на помощь правоохранителям подразделения Нацгвардии, а в Миннеаполисе власти объявили в пятницу, 29 мая, чрезвычайное положение.

Видеоролик, на котором полицейский стоит ногой на шее чернокожего человека, а тот хрипит и говорит, что не может дышать, а потом умирает, попал в интернет несколько дней назад и сразу вызвал общественное негодование. Власти также осудили полицейских и обещали провести расследование, но американцам такая реакция показалась недостаточной. Начались погромы, которые переросли в настоящие кровавые бунты.

"Миннесота является одним из тех штатов, где афроамериканцев не очень много, и их права привыкли игнорировать. Особенно это касается полиции: она считала, что с ними можно обходиться как угодно – в отличие от тех штатов, где афроамериканцев много, типа  Вирджинии и Луизиана", – пояснил РИА ФАН политолог Владимир Брутер. По его мнению, данная ситуация показала, что в США еще не все преодолели расовые предрассудки, и у белых зачастую сохраняется ошибочное представление о вседозволенности, когда дело касается конфликта с темнокожими.

Ситуация усугубляется тем, что политики разыгрывают этническую карту в борьбе за власть. На днях кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил темнокожему радиоведущему, что тот не может причислять себя к "черным", если поддерживает Дональда Трампа. Это возмутило многих американцев. Трамп даже устроил пародию на похороны "президента Байдена". Но на самом деле расовые распри перед выборами ему не нужны: в этом вопросе его позиции слабее, чем у соперников.

"Демократы давно и последовательно работали на меньшинства. Они потеряли традиционную электоральную базу в лице рабочего класса, уступив ее республиканцам, но меньшинства пока с ними", – пояснил "Взгляду" политолог Андрей Кортунов. По его мнению, стратегия Трампа заключается в том, чтобы перетянуть себе симпатии афроамериканцев с помощью лозунгов об общеамериканском патриотизме. Но вряд ли это эффективно сработает.

Тем временем масштаб беспорядков в США нарастает. Разъяренная толпа поджигает автомобили, бьет витрины, громит дома ни в чем не повинных людей. Мирные жители с оружие в руках пытаются защитить свое имущество – в результате из разных городов поступают сводки о раненых и убитых. Для разгона протестующих применяют слезоточивый газ. На помощь призвали армию. При этом власти подчеркивают, что право на мирные демонстрации у американцев никто не отнимает. 

 

Видео последствий ночных погромов в Миннеаполисе опубликовал  телеграм-канал "Говорит Москва".

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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свободу анжеле дэвис!
руки прочь от повстанцев
смерть капиталлу и их наймитам
грабь награбленное свободный американский гражданин!
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