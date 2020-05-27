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Трамп устроил веселые похороны своему сопернику

Трамп устроил веселые похороны своему сопернику
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вирусное видео подхватили тысячи пользователей соцсетей

Президент США Дональд Трамп проводил в последний путь своего главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. Он опубликовал на странице в "Фейсбук" популярный ролик с танцующими носильщиками гробов из Африки. Вот только на этот раз они несли именной гроб. На нем написано: "Президент Байден".

В ролике также использован фрагмент недавней беседы Байдена с популярным в США чернокожим радиоведущим Ленардом Маккелви, более известным под псевдонимом Charlamagne Tha God. Во время интервью Байден не сдержался и заявил, что Маккелви не имеет морального права относить себя к "черным", если голосует за Трампа.

Это интервью вызвало волну негодования в США. По мнению президента, его соперник-демократ вбил тем самым последний гвоздь в гроб собственных притязаний на кресло главы Белого дома. Ролик, опубликованный на странице Трампа, перепостили уже более 120 тысяч пользователей.

Очередные выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года. Дональд Трамп претендует на второй срок в качестве представителя от Республиканской партии.

Николай ВИКТОРОВ

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