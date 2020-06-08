Российский президент призвал американского "взяться за ум"

Во время массовых протестов в США президент Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен решить проблему с привлечением армии. В этом ему препятствуют не только губернаторы штатов, но и министр обороны Америки Марк Эспер, а также генерал армии Марк Милли.

Как сообщает издание The New Yorker, в один из таких разговоров с представителями Минобороны и армии США Дональд Трамп не сдержал эмоций, огрызнувшись на них со словами: "Я позвоню Владу (Владимиру Путину – прим.редакции)".

По телефону Трамп обратился с просьбой к российскому президенту прислать в Штаты около 10 тысяч российских военных для охраны Белого дома. В Кремле на такую просьбу ответили с холодом.

"Со стороны это будет выглядеть ужасно. Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Серьезно, давай же, берись за ум", – приводит издание ответ российского президента со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Позже Трамп решил обратиться за подобной помощью к корейскому лидеру Ким Чен Ыну. Однако там даже не ответили на его звонки, утверждает издание.

Некоторые страны считают, что ситуация с протестами навредит Америке не только на внутренней, но и на мировой политической арене. Часть СМИ утверждает, что Россия уже "воспользовалась" ослаблением США в своих интересах.