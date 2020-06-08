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В Москве открылась электронная запись на голосование по поправкам к Конституции. В онлайн-формате оно будет проходить с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.
Проголосовать москвичи смогут как на участке, так и дистанционно. В столице планируют открыть около 3,5 тыс. площадок. Также восемь участков будут открыты в аэропортах, куда можно прийти уже с 25 июня, приводит "Интерфакс" слова Юрия Ермолова.
Кроме того, на всех площадках будет вестись видеонаблюдение на протяжении всех семи дней. Проголосовать в онлайн-формате москвичи смогут до 30 июня – 1 июля сервис уже не будет доступен.
Электронное голосование пройдет не только в Москве, но в и Нижегородской области, напоминает "МИР24". Протестировать систему жители столицы смогут после 12 июня.
Большинство россиян поправки к Конституции поддерживает, заявил Дмитрий Песков. Такой вывод пресс-секретарь сделал, исходя из социологических исследований, передает РБК.
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