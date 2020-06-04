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В Москве проведут тестовое голосование по поправкам к Конституции

Опробовать систему жители столицы смогут в середине июня

Электронное голосование по поправкам к Конституции сначала пройдет в тестовом режиме. Об этом сообщили в правительстве Москвы.

Тестовое онлайн-голосование планируют провести после 12 июня, заявил Артем Костырко на заседании Центральной избирательной комиссии.

Опробовать систему электронного голосования смогут все москвичи, у кого есть учетные записи на портале госуслуг. Вопросы, которые будут внесены в бюллетень, власти обсудят позже, пишет РИА "Новости".

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. В электронном формате кроме Москвы его также могут провести в Санкт-Петербурге, Карелии, Красноярском крае и Нижегородской области.

Карина СИРАЗОВА

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