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Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции. LIVE

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции. LIVE
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Владимир Путин проводит в понедельник совещание по поправкам к Конституции. Из-за эпидемии коронавируса всероссийское голосование отменили в апреле. Однако, по словам главы государства, ситуация с COVID-19 улучшается и теперь можно подумать об этом мероприятии.

16:43. Владимир Путин официально объявил, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. 

16:39. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что оптимальной датой будет 1 июля. Памфилова предложила провести голосование не только в назначенный день, но и в течение шести дней перед ним. Она также рассказала, что это мероприятие состоится под тотальным контролем. Президент же ответил, что этот день вполне подходящий и дату можно считать согласованной, если она не помешает ЕГЭ. 

16:31. Президент России отметил, что некоторые предлагаемые нововведения уже имплементированы в жизнь из-за востребованности. Член Софведа Андрей Клишас предложил провести голосование в июне и отметил, что регионы готовы к этому событию. 

Путин рассказал, что была идея назначить это мероприятие на 24 июня, но смешивать голосование и Парад Победы, по его мнению, не стоит. Глава государства также отметил, что по дня Х необходимо 30 дней, а также важно обезопасить людей от коронавируса.

Трансляция совещания идет по телеканалу "Россия 24". 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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