В главный день голосования по поправкам к Конституции народ не будет работать

Президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля россияне смогут выразить свое мнение по изменениям в главный закон страны. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот день будет выходным.

Эту информацию Песков подтвердил РИА "Новости".

Предполагалось, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Власти не исключали, что этот важный день для страны может быть назначен на 24 июня. Впрочем, Путин посчитал, что совмещать всероссийское голосование и Парад Победы не стоит.