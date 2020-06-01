Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиянам дадут лишний выходной в июле

В главный день голосования по поправкам к Конституции народ не будет работать

Президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля россияне смогут выразить свое мнение по изменениям в главный закон страны. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот день будет выходным.

Эту информацию Песков подтвердил РИА "Новости". 

Предполагалось, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Власти не исключали, что этот важный день для страны может быть назначен на 24 июня. Впрочем, Путин посчитал, что совмещать всероссийское голосование и Парад Победы не стоит. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: приглашение участвовать в массовке G7 унизительно для Москвы

Трамп пытается реанимировать свою репутацию за счет Путина

Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года

Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей