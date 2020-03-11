Госдума обнулила президентские сроки Путина
Депутаты нижней палаты парламента приняли закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Рассмотрение документа в третьем, окончательном, чтении состоялось в среду, 11 марта. "За" высказались 383 депутата, воздержались 43 человека, возражавших не было.
В общей сложности одобрено около 200 поправок в Конституцию. Основная часть из них посвящена социальным вопросам. Так, в главном законе страны решено закрепить норму о регулярной индексации пенсий и пособий, о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше прожиточного минимума.
В Конституции будет прописано, что Россия является правопреемницей СССР, русский язык – это язык государствообразующего народа. Историческая правда будет под защитой государства. "Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", – говорится в одной из поправок.
Отдельно прописаны семейные ценности. В частности, указывается, что брак – это союз мужчины и женщины, что дети, их развитие и воспитание, в том числе духовное и патриотическое, – в приоритете госполитики страны.
Вторая значимая часть вносимых в Конституцию изменений касается политического устройства страны. Закрепляется роль Госсовета как органа, определяющего основные направления внутренней и внешней политики РФ. Международные положения и нормы права, противоречащие законам РФ, не подлежат исполнению.
Президент страны после сложения полномочий сохраняет неприкосновенность до конца жизни. При этом претендовать на этот пост сможет любой россиянин старше 35 лет, никогда не имевший другого гражданства и постоянно проживавший в стране не менее 25 лет. Один человек может занимать кресло президента не более двух раз.
Накануне депутат Валентина Терешкова предложила, чтобы после вступления в силу измененной Конституции и действующий президент начал "с нуля", то есть получил право вновь баллотироваться на пост главы государства. Парламентарии идею поддержали.
Теперь процедура такова: закон о поправках в Конституцию должен одобрить Совет федерации и две трети региональных законодательных собраний. После этого документ подписывает президент. Затем его изучает Конституционный суд на предмет соответствия действующему законодательству. Если все легитимно, то президент объявляет всероссийского голосование, на котором все граждане РФ старше 18 лет смогут высказать свое мнение – согласны ли они на изменение главного закона страны.
Если больше половины проголосовавших ответят положительно, обновленная Конституция вступит в силу.
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