Залужный объяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Москвы

"Не потянем": Залужный сделал заявление о захвате Москвы
Валерий Залужный. Кадр видео

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный высказался о своей идее дойти на танке до Москвы и захватить город. Он признал, что идея совершенно не отвечает реалиям и по сути сделать это украинцы будут не в состоянии.

Военный указал, что расстояние до российской столицы от Конотопа, откуда лучше всего начинать движение военной колонны, составляет 625 км. Пройти такой путь – значит растянуть в несколько раз линию фронта, даже если идти исключительно по прямой.

Залужный отметил, что покрыть такую площадь украинские войска не смогут, поскольку банально им не хватит людей. Даже в том случае, если призывать в армию начнут девушек. Более того, текущий уровень потерь ВСУ является критичным – даже на более меньшей площади воевать некому.

"План "на танке до Москвы" – ну, такое себе, надо смотреть на вещи реально. Людей нет, фронт огромный, потери большие. Не потянем", – заявил он.

При этом официальные лица на Украине также отмечают, что демографическая ситуация в стране не позволяет дальше вести боевые действия – если не закончить конфликт до лета, то ничего от страны не останется. Именно поэтому украинцы, несмотря на публичные заявления о готовности воевать столько, сколько потребуется, сейчас стремятся помешать продвижению российских войск.

Источник: Telegram

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