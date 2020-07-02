Экс-парламентарий уверен, что Киев никогда не вернет регион под свой контроль

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что, по его мнению, власти Украины боятся возвращения Донбасса.

В интервью телеканалу "НАШ" он рассказал, что Киев никогда не пойдет на такой шаг, поскольку это сулит серьезными последствиями в будущем, которые Украине не на руку.

Одним из первых негативных последствий экс-парламентарий назвал дополнительную финансовую нагрузку на страну, пишет НСН. Если регион вернется обратно, то его жителям придется выплачивать пенсии за счет государства, добавил он.

Также властям придется где-то найти деньги на то, чтобы восстановить всю инфраструктуру, которую разрушила война, отмечает "Царьград".

Еще депутат указал, что искать придется и тех, кто первым начал стрелять. В ходе расследования "станет очевидно, кто герой, а кто – военный", приводит слова бывшего парламентария телеканал "360".