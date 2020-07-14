США нанесли предательский удар Украине по Крыму

США нанесли предательский удар Украине по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Неподобающе себя ведет": Европа вставила палки в колеса украинской экономики
Адвокат Трампа разоблачил коррупцию в Незалежной с пророссийской картой

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, записавший на видео разоблачение коррупционных схем экс-американского лидера Барака Обамы, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и пятого главы Украины Петра Порошенко в ходе иллюстраций "лишил" Киев юрисдикции Крыма.

Украинские СМИ, упустив суть обвинений юриста, тут же отреагировали на с их точки зрения неправильный глобус мира. Как отмечает издание LIGA. Новости, ролик Джулиани на ютюб-канале уже просмотрели почти 150 тыс. человек.

Украинские комментаторы страшно возбудились, обозвали автора-разоблачителя из США неприличным словом, уличили его в пророссийской политике и в поддержке "оккупации" Крыма. Подборку высказываний аккуратно собрало издание "Гордон".

"Руди, что за ... (безобразие)? Почему карта Украины без Крыма? Ты что, поддерживаешь российскую оккупацию?" – взывает некто Mike K.

Напомним, в своем видеоролике Джулиани рассказывает, как Счетная палата Незалежной обнаружила в 2017 г., что в стране потерялись $5,3 млрд американской помощи. Тогда еще посольство США в Киеве запретило любое расследование утраченных средств.

"Данный эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", – следует из подписи к ролику.

Добавим, что сам Тамп неоднократно ставил именно Обаме в вину тот факт, что Украина потеряла Крым, называя своего предшественника на высшем посту "слабаком".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
свиноеды похоже совсем реальность попутали и свое место в ней
1
новости партнеров

Гороскоп на 15 июля 2020 года

Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов

Россияне начали массово откладывать выход на пенсию

Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей