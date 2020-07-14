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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, записавший на видео разоблачение коррупционных схем экс-американского лидера Барака Обамы, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и пятого главы Украины Петра Порошенко в ходе иллюстраций "лишил" Киев юрисдикции Крыма.
Украинские СМИ, упустив суть обвинений юриста, тут же отреагировали на с их точки зрения неправильный глобус мира. Как отмечает издание LIGA. Новости, ролик Джулиани на ютюб-канале уже просмотрели почти 150 тыс. человек.
Украинские комментаторы страшно возбудились, обозвали автора-разоблачителя из США неприличным словом, уличили его в пророссийской политике и в поддержке "оккупации" Крыма. Подборку высказываний аккуратно собрало издание "Гордон".
"Руди, что за ... (безобразие)? Почему карта Украины без Крыма? Ты что, поддерживаешь российскую оккупацию?" – взывает некто Mike K.
Напомним, в своем видеоролике Джулиани рассказывает, как Счетная палата Незалежной обнаружила в 2017 г., что в стране потерялись $5,3 млрд американской помощи. Тогда еще посольство США в Киеве запретило любое расследование утраченных средств.
"Данный эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", – следует из подписи к ролику.
Добавим, что сам Тамп неоднократно ставил именно Обаме в вину тот факт, что Украина потеряла Крым, называя своего предшественника на высшем посту "слабаком".
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